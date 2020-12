Roma, Zaniolo si racconta - 'Diventerò padre, mi assumerò le mie responsabilità' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ... la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta è incinta Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Il giovane classe '99 ha confermato ... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ... la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta è incinta Nicolò, centrocampista della, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Il giovane classe '99 ha confermato ...

Gazzetta_it : Esclusivo #Zaniolo: 'La mia ex Sara è incinta. L'amore è finito ma mi assumerò le mie responsabilità'… - OfficialASRoma : ??? Zaniolo: “Giocare qui è bellissimo, per i tifosi, per la città...” #ASRoma - CorSport : #Zaniolo, flirt con #MadalinaGhenea. Ma la ex fidanzata Sara è incinta! ?? - AgReds : RT @Gazzetta_it: Esclusivo #Zaniolo: 'La mia ex Sara è incinta. L'amore è finito ma mi assumerò le mie responsabilità' #SaraScaperrotta htt… - be_marconi : RT @tempoweb: Ora parla #Zaniolo sul figlio in arrivo dall'ex fidanzata Sara: 'Mi assumerò le mie responsabilità' #gossip #Roma #iltempoquo… -