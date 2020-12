Roma, una freccia della nazionale argentina per Fonseca (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il terzino destro Montiel è il candidato principale per dare una freccia in più sulla corsia destra a Fonseca, la Roma lo segue da un po’ La Roma ha individuato il suo nuovo obiettivo per la fascia destra, si tratta di Gonzalo Montiel. Il terzino destro del River Plate è finito nel mirino dei giallorossi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il terzino destro Montiel è il candidato principale per dare unain più sulla corsia destra a, lalo segue da un po’ Laha individuato il suo nuovo obiettivo per la fascia destra, si tratta di Gonzalo Montiel. Il terzino destro del River Plate è finito nel mirino dei giallorossi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Ultime Notizie dalla rete : Roma una Roma: una città pensata per i bimbi, per giocare e niente più Corriere Roma Centinaia di siringhe e altri rifiuti a rischio infettivo a Ponte Milvio

L’intervento è di alcuni giorni fa, quando una pattuglia del XV Gruppo Cassia è intervenuta, su segnalazione di personale Ama, in piazzale di Ponte Milvio, per la presenza di rifiuti pericolosi che, a ...

Lettera di Chico Forti a Di Maio: “Un miracolo, Italia cambiata”

ROMA – “In questi giorni mi è arrivata una lettera, con parole bellissime. La firma è di Chico Forti. Dice che quanto accaduto è un miracolo, che l’Italia è cambiata. Io non penso di aver fatto alcun ...

