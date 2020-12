Roma | riecco Pastore | l’argentino si è allenato con il gruppo

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Javier, trequartista della, oggi si è regolarmentecon la squadra. L’ex calciatore di Palermo e Psg manca sui campi di calcio dal 28 giugno scorso, quando è subentrato a Cristante nel finale di Milan-. A Trigoria oggi in tre si sono allenati a parte: si tratta di Mirante, Spinazzola e Zaniolo. Il resto delsi è diviso tra palestra e campo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

