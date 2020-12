Roma Metropolitane, Pd Campidoglio: futuro oscuro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – “Ci sono volute diverse proteste e tre delibere per poter sbloccare i pagamenti degli stipendi dei lavoratori di Roma Metropolitane, delibere arrivate in Aula all’ultimo momento, come al solito di questa giunta.” “Solo grazie alla responsabilita’ e alle pressioni delle opposizioni, infatti, sono state inserite nella seduta di consiglio di ieri e sono passate velocemente. Un passo importante per i lavoratori, seppur di breve respiro.” “Per mettere in sicurezza i lavoratori, l’azienda e le opere, serve approvare i bilanci fermi ormai al 2015. Serve uscire dalla liquidazione, serve un nuovo contratto di servizio.” “Abbiamo chiesto ripetutamente in tutte le sedi, consiliari e non solo, di sapere quando saranno pagati gli stipendi, quando la giunta approvera’ i bilanci, quando si uscira’ dalla liquidazione, quando sara’ pronto il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)– “Ci sono volute diverse proteste e tre delibere per poter sbloccare i pagamenti degli stipendi dei lavoratori di, delibere arrivate in Aula all’ultimo momento, come al solito di questa giunta.” “Solo grazie alla responsabilita’ e alle pressioni delle opposizioni, infatti, sono state inserite nella seduta di consiglio di ieri e sono passate velocemente. Un passo importante per i lavoratori, seppur di breve respiro.” “Per mettere in sicurezza i lavoratori, l’azienda e le opere, serve approvare i bilanci fermi ormai al 2015. Serve uscire dalla liquidazione, serve un nuovo contratto di servizio.” “Abbiamo chiesto ripetutamente in tutte le sedi, consiliari e non solo, di sapere quando saranno pagati gli stipendi, quando la giunta approvera’ i bilanci, quando si uscira’ dalla liquidazione, quando sara’ pronto il ...

Metro C scrive al Governo: "Roma Metropolitane al disastro finanziario. Rischiamo entro tre mesi di chiudere i cantieri" RomaToday Ciampino, arrivate dal Belgio in aereo 450mila dosi del vaccino anti-Covid della Pzifer

Ciampino, sono arrivate alle prime ore del mattino con un volo diretto da Bruxelles circa 450mila altre dosi di vaccino anti-Covid19 della Pzifer, che sono state scaricate presso gli hangar della Dhl.

Legge di Bilancio 2021: anche il governo sale sulla metropolitana per Vimercate

Passa anche da Roma il prolungamento della M2 fino a Vimercate. E dopo la conferma avuta prima di Natale dei 900mila euro stanziati dal Pirellone nel bilancio regionale 2021 per fare lo studio di fatt ...

