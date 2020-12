Roma, il Capodanno in rosso per il commercio. Cala il fatturato, saldi rinviati (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si prospetta un San Silvestro in grave perdita per il commercio, amara sottolineatura di un anno totalmente da dimenticare. La mancanza del tradizionale veglione, bloccato dal decreto Natale, significherà il colpo finale per tantissimi settori commerciali: nessuno spenderà in abbigliamento e biancheria intima, ad esempio, venendo meno le feste e gli eventi di Capodanno. Una situazione tradotta numericamente con un 90% in meno del fatturato, rispetto allo scorso anno, di fatto un azzeramento dei consumi. E Confesercenti lancia l’allarme per i lavoratori, perché il buco da 30mila dipendenti del settore che hanno perso il posto potrebbe ulteriormente allargarsi. Capodanno in crisi: soffre anche l’alimentare, i Romani spendono 100 euro in meno A soffrire poi è anche il settore alimentare, quello che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si prospetta un San Silvestro in grave perdita per il, amara sottolineatura di un anno totalmente da dimenticare. La mancanza del tradizionale veglione, bloccato dal decreto Natale, significherà il colpo finale per tantissimi settori commerciali: nessuno spenderà in abbigliamento e biancheria intima, ad esempio, venendo meno le feste e gli eventi di. Una situazione tradotta numericamente con un 90% in meno del, rispetto allo scorso anno, di fatto un azzeramento dei consumi. E Confesercenti lancia l’allarme per i lavoratori, perché il buco da 30mila dipendenti del settore che hanno perso il posto potrebbe ulteriormente allargarsi.in crisi: soffre anche l’alimentare, ini spendono 100 euro in meno A soffrire poi è anche il settore alimentare, quello che ...

(30 dicembre 2020) “A Capodanno è concesso mangiare più del solito, ma facciamolo in sicurezza”. È il consiglio per il primo dell’anno di Silvia Migliaccio, specialista in Endocrinologia e Nutrizione ...

Roma, maxi sequestro di “botti” in diverse zone della Capitale. Denunciate due persone (FOTO)

Roma, maxi sequestro di "botti" in diverse zone della Capitale ad opera della Polizia. Denunciate due persone.

(30 dicembre 2020) "A Capodanno è concesso mangiare più del solito, ma facciamolo in sicurezza". È il consiglio per il primo dell'anno di Silvia Migliaccio, specialista in Endocrinologia e Nutrizione ...

Roma, maxi sequestro di "botti" in diverse zone della Capitale ad opera della Polizia. Denunciate due persone.