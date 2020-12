Roma, il Capodanno al tempo del Covid: tutti nel proprio terrazzo con spumante e pigiama (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ diventata virale la foto di un manifesto affisso in un condominio alla Garbatella, quartiere popoloso di Roma. Viste le restrizioni, qualcuno ha avuto una simpatica e coinvolgente idea di fine anno: organizzare un Capodanno nel rigoroso rispetto dei protocolli anti-Covid. Il Capodanno alla Garbatella nel rispetto delle norme anti Covid Tradotto: tutti sul proprio balcone alla mezzanotte per brindare – a distanza – al nuovo anno, rigorosamente con un outfit ad hoc, ovvero il pigiama. «Chissà che non possa essere di ispirazione ad altri condomini oltre al mio di Via Pigafetta! Buon fine anno a tutti», scrive il cittadino che ha voluto rendere pubblica la bella iniziativa. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ diventata virale la foto di un manifesto affisso in un condominio alla Garbatella, quartiere popoloso di. Viste le restrizioni, qualcuno ha avuto una simpatica e coinvolgente idea di fine anno: organizzare unnel rigoroso rispetto dei protocolli anti-. Ilalla Garbatella nel rispetto delle norme antiTradotto:sulbalcone alla mezzanotte per brindare – a distanza – al nuovo anno, rigorosamente con un outfit ad hoc, ovvero il. «Chissà che non possa essere di ispirazione ad altri condomini oltre al mio di Via Pigafetta! Buon fine anno a», scrive il cittadino che ha voluto rendere pubblica la bella iniziativa. ...

CorriereCitta : Roma, il Capodanno al tempo del Covid: tutti nel proprio terrazzo con spumante e pigiama - ScopriMilano : CAMPIDOGLIO: IL CAPODANNO DI ROMA È OLTRE TUTTO - JuicexPLUTO999 : @you_trend Sto organizzando un capodanno da urlo nella mia villa privata a Roma, qualcuno vuole venire? Non ascolta… - martinberote : @martiraranans @roma_selvaggia IL TRIO DELLE (MANCATE) SQUALIFICHE CREPO, dai che il primo torna pure per capodanno… - CletoEstense : RT @Roma: Il ??#Capodanno di #Roma 2021 è OLTRE TUTTO, uno speciale evento gratuito e in streaming su ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Capodanno L'opera di Alfredo Pirri per il Capodanno di Roma Artribune Moda: A touch of style per dire addio ad un anno da scordare

ROMA, 30 DIC - Mentre l'Italia si tinge di rosso e arancione per tutto il periodo delle feste natalizie, con le regole che impongono di stare a casa in famiglia, monta la voglia di dire addio ad un an ...

Capodanno con Propaganda Live: chi farà tombola?

Tutta la squadra di Diego Bianchi per far divertire le persone a casa ha pensato ad una tombola social, da giocare in diretta con Propaganda Live ...

ROMA, 30 DIC - Mentre l'Italia si tinge di rosso e arancione per tutto il periodo delle feste natalizie, con le regole che impongono di stare a casa in famiglia, monta la voglia di dire addio ad un an ...Tutta la squadra di Diego Bianchi per far divertire le persone a casa ha pensato ad una tombola social, da giocare in diretta con Propaganda Live ...