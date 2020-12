Roma | El Shaarawy si avvicina | cosa cambia negli schemi di Fonseca

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Elritorna alla: trattativa nel vivo e pronta a decollare in maniera immediata.cambierà nel tema tattico giallorosso? Elritorna allae si prepara all’inizio del nuovo capitolo in maglia giallorossa. Come evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’exe Milan potrebbe far ritorno nella capitale già nelle prossime Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : Roma, Fonseca vuole un attaccante: il nome è El Shaarawy. Le news di calciomercato - siamo_la_Roma : ?? #ElShaarawy vuole tornare ?? La trattativa con il club cinese è complessa ?? Gli ultimi sviluppi #ASRoma - Fiorentinanews : Attenta #Fiorentina, Fonseca ha scelto #ElShaarawy. Ma c'è un particolare che potrebbe far saltare la trattativa - sportli26181512 : Roma, Fonseca vuole un attaccante: il nome è El Shaarawy. Le news di calciomercato: L’allenatore portoghese ha chie… - bellacaf2110 : RT @SkySport: Roma, Fonseca vuole un attaccante: il nome è El Shaarawy. Le news di calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Shaarawy

Uno degli obiettivi della dirigenza per il mercato di gennaio rimane dunque acquistare un giocatore in grado di ampliare il pacchetto di trequartisti che possano giocare alle spalle di Edin Dzeko Stan ...Calciomercato in casa Roma sempre più in fermento in questi giorni, visto che a breve si riapriranno ufficialmente le trattative.