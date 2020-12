Roma, due giovani rapinatori all’attacco: armati di coltello accerchiano tre minorenni e li derubano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) armati di coltello hanno rapinato tre sedicenni e si sono fatti consegnare i loro smartphone. Ma i rapinatori, due giovani Romani – un 22enne, senza occupazione e con precedenti di droga, e un 23enne, studente, sono stati identificati e denunciati a piede libero con l’accusa di rapina aggravata in concorso dai Carabinieri della Stazione Roma Nuovo Salario. I fatti Qualche ora prima, i complici avevano avvicinato il gruppetto di tre amici in via Vecchiano, zona Val Melaina, e, armati di coltello, si erano fatti consegnare, sotto minaccia, i loro smartphone per poi dileguarsi immediatamente. I Carabinieri, allertati dalle vittime, hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e acquisito la descrizione dei rapinatori, rintracciati in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 dicembre 2020)dihanno rapinato tre sedicenni e si sono fatti consegnare i loro smartphone. Ma i, dueni – un 22enne, senza occupazione e con precedenti di droga, e un 23enne, studente, sono stati identificati e denunciati a piede libero con l’accusa di rapina aggravata in concorso dai Carabinieri della StazioneNuovo Salario. I fatti Qualche ora prima, i complici avevano avvicinato il gruppetto di tre amici in via Vecchiano, zona Val Melaina, e,di, si erano fatti consegnare, sotto minaccia, i loro smartphone per poi dileguarsi immediatamente. I Carabinieri, allertati dalle vittime, hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e acquisito la descrizione dei, rintracciati in ...

virginiaraggi : Consegneremo presto due nuovi spazi alla città. Sono stati resi noti i progetti classificati ai primi 5 posti in gr… - albertoangela : Concludiamo il viaggio nella Roma di Nerone in compagnia dei due vigili del fuoco, Vindex e Saturninus. In “L’ultim… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Roma, morì tra le fiamme in ospedale: a processo due infermiere: Marialuisa Cescon ed Eleonora Salis dovranno… - VIBOANTONIO2 : RT @RaiNews: Sono atterrati in Italia rispettivamente all'aeroporto di Roma Ciampino e Milano Malpensa, due dei sei aerei della compagnia t… - NurseTimes : ?? Nurse Times Roma, morì tra le fiamme in ospedale: a processo due infermiere: Marialuisa Cescon ed Eleonora Salis… -