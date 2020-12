Roma | acqua bollente contro il marito | sotto lo sguardo del figlio | arrestata moglie ‘recidiva’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Erano già mesi che una 40enne ucraina maltrattava fisicamente e verbalmente il: un connazionale ex campione di kickboxing alto due metri. La sera del 26 però, tra lanci die umiliazione, la donna è statain seguito ad una lite furibonda. Come pugile lui avrebbe potuto difendersi, fermare la, ma si era sempre trattenuto per il bene del; purtroppo il vaso è traboccato e si è concluso con l’arresto della donna. Leggi anche: Picchia lae la minaccia di morte anche nel giorno di Natale: denunciato dalla figlia e arrestato Ecco cos’è successo: la violenta aggressione alPresa da uno scatto d’ira la donna è andata in cucina e, afferrando il bollitore sul gas, ha lanciato l’...