Roberto Bolle in diretta Facebook con noi oggi alle 17 | suo il primo ballo del 2021 con “Danza con me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)torna per il quarto anno consecutivo su Rai Uno in prima serata ilgennaio con “con me”. L’etoile sarà ospite dellae YouTube de Il Fatto Quotidiano per una intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti mercoledì 30 dicembre dore 17. La conduzione della serata è affidata agli attori Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone. “Mai come in un momento come questo – ha dichiarato– siamo stati convinti dell’importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati, tenuti in ostaggio dalla paura, mi piace pensare acon Me come ad una trincea di resistenza, dove custodire e difendere l’Arte e la bellezza, nell’attesa di poter ...