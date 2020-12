Rita Levi Montalcini, 8 anni fa ci lasciava il premio Nobel per la Medicina (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «La mancanza di complessi, una notevole tenacia nel perseguire la strada che ritenevo giusta e la noncuranza per le difficoltà che avrei incontrato nella realizzazione dei miei progetti, lati del carattere... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «La mancanza di complessi, una notevole tenacia nel perseguire la strada che ritenevo giusta e la noncuranza per le difficoltà che avrei incontrato nella realizzazione dei miei progetti, lati del carattere...

chetempochefa : “Lo scopo della vita è disinteressarsi a noi stessi e interessarsi al mondo che ci circonda.' Il #30dicembre di 8… - ninabecks1 : RT @zampolex: @marcodimaio @danieledv79 Risale a 12 anni fa il patteggiamento di Beppe Grillo in una causa contro di lui dal premio Nobel R… - zampolex : @marcodimaio @danieledv79 Risale a 12 anni fa il patteggiamento di Beppe Grillo in una causa contro di lui dal prem… - davide95228441 : RT @IveserVenezia: “Meglio aggiungere vita ai giorni, che non giorni alla vita” Il 30 dicembre 2012, a Roma, si spegne Rita Levi Montalcini… - GuidoBlogs : RITA LEVI-MONTALCINI -