Risolto il mistero dei tre corpi mummificati trovati in un' abitazione nel Fiorentino

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) AGI - Tre cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati in una casa di Figline Valdarno, nel. Sono di una donna di 77 anni, che sarebbe morta per un tumore, e dei due figli, che invece si sarebbero suicidati. Questa la prima ricostruzione operata dagli inquirenti dopo il drammatico rinvenimento dei copri mercoledì mattina. L', dove sono entrati vigili del fuoco e carabinieri, era chiusa dall'interno. L'accesso è stato effettuato dopo una segnalazione dei vicini che non vedevano gli occupanti da diverso tempo. Sul posto per i rilievi il personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Firenze. Il decesso risalirebbe a un mese e mezzo fa. Secondo le ipotesi i due figli, un uomo di 51 anni e una donna di 46, dopo la morte della madre, avrebbero assunto dei medicinali e quindi si ...