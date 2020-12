Rischio idrogeologico, nuovi fondi per Carapelle. In arrivo 40mila euro: 'Sarà aggiornato il Piano di protezione civile' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) A Carapelle sono stati assegnati 40mila euro dalla Regione Puglia per la previsione, prevenzione e contrasto del Rischio idraulico ed idrogeologico. Lo annuncia l'amministrazione comunale, precisando ... Leggi su foggiatoday (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Asono stati assegnatidalla Regione Puglia per la previsione, prevenzione e contrasto delidraulico ed. Lo annuncia l'amministrazione comunale, precisando ...

Siglato oggi da Sorgenia il closing per il progetto di un innovativo impianto per la produzione di biometano a Marcallo, in provincia ...

Ginosa, rischio idrogeologico: al via le operazioni di messa in sicurezza rione casale

L’Amministrazione Comunale: “Interventi immediati e prioritari'” Sono stati avviati nei giorni scorsi gli interventi di messa in sicurezza presso il rione Casale di Ginosa, ...

Siglato oggi da Sorgenia il closing per il progetto di un innovativo impianto per la produzione di biometano a Marcallo, in provincia ...