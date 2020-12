Rigettato il ricorso dell'ex direttrice del Parco bocciata da Pazienza. Casanova: 'Messe a tacere urla sguaiate dei grillini' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cacciata dal Parco, l'ex direttrice Villani dà battaglia. E intanto il ministero corregge Pazienza: 'Procedimento errato' 16 ottobre 2020 Accusata anche di peculato e cacciata dal Parco del Gargano. I ... Leggi su foggiatoday (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cacciata dal, l'exVillani dà battaglia. E intanto il ministero corregge: 'Procedimento errato' 16 ottobre 2020 Accusata anche di peculato e cacciata daldel Gargano. I ...

Antonello Di Paola è stato confermato alla guida della sezione Aia (Associazione Italiana Arbitri) di Foggia. Ricoprirà il ruolo di presidente per il prossimo quadriennio olimpico.

Caso mense:Corte appello, discriminatorie regole Comune Lodi

La Corte d'Appello di Milano, sezione Persone, Minori e Famiglia, ha rigettato l'appello del Comune di Lodi sulla questione della discriminazione degli stranieri nell'accesso ai servizi comunali, tra ...

La Corte d'Appello di Milano, sezione Persone, Minori e Famiglia, ha rigettato l'appello del Comune di Lodi sulla questione della discriminazione degli stranieri nell'accesso ai servizi comunali, tra ...