Riedizione anastatica del volume di Giovanni Spano | Storia e necrologio del Campo Santo di Cagliari

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Comune diha promosso la , edito dalla Tipografia Alagna nel 1869. La ristampa si avvale di un’ampia introduzione con aggiornamento storico, a cura di Mauro Dadea, autore nel 2011 dell’opera in due tomi “Memoriae”. Il Cimitero monumentale di Bonaria a, e di un ricco corredo di fotografie artistiche contemporanee, opera di Nicola Castangia, da anni responsabile dei servizi di valorizzazione culturale e turistica del cimitero. Il canonico(1803-1878), padre dell’archeologia sarda e poligrafo impegnato nei più svariati campi del sapere umanistico, nel 1869 dedicò al Cimitero di Bonaria a(erano trascorsi quarant’anni esatti dalla sua entrata in funzione, avvenuta nel 1829) undi ben 312 pagine, per quanto di piccolo formato, ...