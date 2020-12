Richard Donner | il regista di Superman boccia i cinecomic cupi e pessimisti e promuove Wonder Woman

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilha parlato dei nuoviapprovando i progetti pieni di ottimismo comendo i film troppoha svelato che non ama icontemporanei che risultano troppo cinici e, come la trilogia del Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan. Ildi, il cult del 1978, ha espresso la sua opinione in occasione di un lungo articolo sulla sua carriera pubblicato da The Telegraph. Il novantenne, che sta preparandosi per girare il quinto capitolo della storia di Arma letale, ha spiegato parlando degli adattamenti ...