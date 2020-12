Ricciardi: “Con il vaccino vediamo la luce. Aprire gli stadi ai vaccinati può essere una soluzione” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Con il vaccino cominciamo a vedere la luce. Dobbiamo vaccinare quanto più possibile per cominciare a ritornare alla normalità. A ciò dobbiamo abbinare un comportamento corretto: mascherine e distanziamento sociale. Aprire gli stadi ai vaccinati può essere una soluzione. Lavoriamo anche in questa direzione. Bisogna vaccinare una fetta maggioritaria di popolazione per ottenere anche questo risultato”. Queste le parole del consulente del Ministero della Salute, Walter Ricciardi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “vaccino per tutti i calciatori professionisti? Certamente, lo stesso vale per i grandi sportivi. Farebbero uno spot importante per il vaccino, un modo per incoraggiare le persone normali a superare una ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Con ilcominciamo a vedere la. Dobbiamo vaccinare quanto più possibile per cominciare a ritornare alla normalità. A ciò dobbiamo abbinare un comportamento corretto: mascherine e distanziamento sociale.gliaipuòuna. Lavoriamo anche in questa direzione. Bisogna vaccinare una fetta maggioritaria di popolazione per ottenere anche questo risultato”. Queste le parole del consulente del Ministero della Salute, Walterai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “per tutti i calciatori professionisti? Certamente, lo stesso vale per i grandi sportivi. Farebbero uno spot importante per il, un modo per incoraggiare le persone normali a superare una ...

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute di Roberto Speranza, ha parlato delle misure di sicurezza anti Coronavirus

"Per tutto il 2021 le misure resteranno uguali ad adesso, dal distanziamento fisico alle mascherine, all'igiene delle mani". Queste sono le parole che Walter Ricciardi, consulente del Ministro della S

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute di Roberto Speranza, ha parlato delle misure di sicurezza anti Coronavirus