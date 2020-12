Ricciardi avvisa il Paese | “Vaccino ok ma nel 2021 ancora mascherine e distanziamento”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa luce in fondo al tunnel si fa sempre più nitida. Le vaccinazioni sono iniziate anche in Italia ma di strada da percorrere ne rimanereparecchia. Stiamo per lasciarci alle spalle un 2020 da cancellare, guai però a pensare che basterà l’arrivo delper tornare alla normalità. “L’arrivo delnon deve significare una riduzione delle misure che fino ad oggi abbiamo seguito“, è il monito di Walterai microfoni dell’Adnkronos. Saranno ancore necessarie, lavaggio delle mani e. “Serviranno almeno fino a quando non avremo raggiunto l’immunità di popolazione“, ha proseguito il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, “per quanto tempo dipenderà dalla velocità con cui immunizzeremo la ...