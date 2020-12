Riapertura scuole 7 gennaio | chiarimenti su orari | didattica digitale e trasporti NOTA USR Lazio PDF

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'Ufficio Scolastico del, con la. n.39675 del 29 dicembre, dà ulteriori indicazioni in merito alla ripresa delle attività didattiche in presenza per il 72021. L'Ufficio scolastico risponde in merito ai quesiti posti dalle. L'articolosuUSRPDF .