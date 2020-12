«Ri-emergere Bergamo», per le famiglie l’indagine prorogata fino al 15 gennaio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Prorogato al 15 gennaio il termine per partecipare a «Ri-emergere-Bergamo», l’indagine voluta dal Comune per comprendere i bisogni delle famiglie colpite dall’emergenza Covid-19. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Prorogato al 15il termine per partecipare a «Ri-»,voluta dal Comune per comprendere i bisogni dellecolpite dall’emergenza Covid-19.

AmoBergamo : #Bergamo Fino al 15 gennaio si può partecipare all’indagine “Ri-emergere-Bergamo”, per capire i bisogni ai tempi de… - sashaspez : RT @DomeSantomauro: Per fortuna esiste ancora qualcuno con gli attributi che non abbassa la testa contro colossi come l’#OMS pur di far eme… - PaoloAnnibali : RT @DomeSantomauro: Per fortuna esiste ancora qualcuno con gli attributi che non abbassa la testa contro colossi come l’#OMS pur di far eme… - Chini_Francesco : RT @DomeSantomauro: Per fortuna esiste ancora qualcuno con gli attributi che non abbassa la testa contro colossi come l’#OMS pur di far eme… - DomeSantomauro : Per fortuna esiste ancora qualcuno con gli attributi che non abbassa la testa contro colossi come l’#OMS pur di far… -