Revenge porn, fanno sesso in videochiamata e poi lei lo ricatta con le immagini: 'Dammi 20mila euro' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E' necessario fare la massima attenzione ai tentativi di adescamento su Facebook da parte di giovani donne. Ne sa qualcosa un professionista forlivese che il mese scorso ha dovuto sporgere una ... Leggi su forlitoday (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E' necessario fare la massima attenzione ai tentativi di adescamento su Facebook da parte di giovani donne. Ne sa qualcosa un professionista forlivese che il mese scorso ha dovuto sporgere una ...

PinkBlackSkull : Ora elenco tutte le cose che mi triggerano - leggere/vedere di animali non umani che vengono ammazzati o torturati… - Mynamei25892973 : @Avv_Nannini @ella02_02 Revenge porn Avvocato - vincycernic95 : @Annamaria___02 E poi i tweet dovrebbero essere presi per quelli che sono ovvero provocatori e trash nel senso buon… - pellegrhipster : @MRC_typing Non finisce così facilmente una storia del genere, il danno lo procuri anche solo insinuando perché può… - annachiara_27_ : pov: hai un padre salviniano che ti ha dato la giusta educazione e vai a commentare un post di una 15enne, le cui f… -