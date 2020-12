Resident Evil: concluse del riprese del nuovo film (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le riprese del nuovo film di Resident Evil sono terminate ed è pronto per la post-produzione, questo è quanto ha confermato un tweet dall’account ufficiale di Resident Evil. Dopo che la serie di sei film con Milla Jovovich si è conclusa nel 2016, il nuovo film diretto dal regista horror Johannes Roberts sta riavviando l’adattamento del videogioco con un cast nuovo di zecca. La rilettura della popolare saga ispirata ai videogame omonimi e interpretata da Milla Jovovich era in lavorazione da qualche mese. Resident EvilDove sarà ambientato il nuovo Resident Evil? La fine delle riprese è stata ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ledeldisono terminate ed è pronto per la post-produzione, questo è quanto ha confermato un tweet dall’account ufficiale di. Dopo che la serie di seicon Milla Jovovich si è conclusa nel 2016, ildiretto dal regista horror Johannes Roberts sta riavviando l’adattamento del videogioco con un castdi zecca. La rilettura della popolare saga ispirata ai videogame omonimi e interpretata da Milla Jovovich era in lavorazione da qualche mese.Dove sarà ambientato il? La fine delleè stata ...

