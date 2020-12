Requiem della fantasia dentro la scatola della Zoom experience (Di giovedì 31 dicembre 2020) La scelta più comune è quella della libreria – a cavallo tra il professionale e il comfort di una casa «intelligente», l’ineccepibilità dell’istruzione, condita però dall’esibizionismo che – tra una costa e l’altra dei volumi – ti permette di rivelare qualcosa in più di te (il peggio è chi include i propri libri nel campo -in copie multiple!). Ma alcuni (come per esempio l’ex consigliera di Obama, Valerie Jarrett) optano invece per la cucina – forse proprio per non rivelare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 31 dicembre 2020) La scelta più comune è quellalibreria – a cavallo tra il professionale e il comfort di una casa «intelligente», l’ineccepibilità dell’istruzione, condita però dall’esibizionismo che – tra una costa e l’altra dei volumi – ti permette di rivelare qualcosa in più di te (il peggio è chi include i propri libri nel campo -in copie multiple!). Ma alcuni (come per esempio l’ex consigliera di Obama, Valerie Jarrett) optano invece per la cucina – forse proprio per non rivelare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

_cusy_ : RT @doppelgaenger20: I Gabbiani: Quando Essi Gridano Leggenda della Strega Dorata Turno della Strega Dorata Banchetto della Strega Dorata… - doppelgaenger20 : I Gabbiani: Quando Essi Gridano Leggenda della Strega Dorata Turno della Strega Dorata Banchetto della Strega Dora… - YogaSoleLuna : Requiem per gli studenti e per noi tutti. È ritornata la notte della ragione. #scuola #pandemia #virus #istruzione… - caniolinonero : @faccioTV @SophieMarceau A me il Dies Irae della messa da requiem fa accapponare la pelle, e una roba assurda - Qresearch6 : Ciajkovskij e il lento addio nell’ultima sinfonia - Il maestro scrisse il suo capolavoro finale quasi in contempor… -

Ultime Notizie dalla rete : Requiem della Requiem della fantasia dentro la scatola della Zoom experience Il Manifesto Settimana di iniziative mozartiane per l'anniversario dei 251 anni dalla visita a Verona

Dopo le celebrazioni del 2020 per omaggiare i 250 anni dalla visita di Mozart a Verona, prosegue la collaborazione tra il Comune di Verona, Fondazione Cariverona, l’Accademia Filarmonica di Verona e F ...

Teatro Massimo, due concerti di Capodanno sulla web tv

Un concerto di San Silvestro, diretto da Omer Meir Wellber, per congedarsi in musica da un anno veramente difficile e un concerto di Capodanno carico di ...

Dopo le celebrazioni del 2020 per omaggiare i 250 anni dalla visita di Mozart a Verona, prosegue la collaborazione tra il Comune di Verona, Fondazione Cariverona, l’Accademia Filarmonica di Verona e F ...Un concerto di San Silvestro, diretto da Omer Meir Wellber, per congedarsi in musica da un anno veramente difficile e un concerto di Capodanno carico di ...