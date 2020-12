Repubblica | Il Napoli apre alla cessione di Mario Rui per arrivare a Emerson Palmieri

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Molto probabilmente, scrive, ilmanterrà fede a quelle che sono le promesse del ds Giuntoli e di Gattuso e non concluderà nessuna trattativa in questa sessione di mercato. Ma quello che è sicuro, è che ci proverà almeno. L’identikit è sempre quello di un terzino sinistro più forte di quelli attualmente in rosa. Tutte le strade portano sempre adIl calciatore del Chelsea voleva cambiare aria già quest’estate per trovare il modo di giocare il più possibile anche in vista del prossimo Europeo. Illo segue, è in contatto con gli intermediari e si è informato sui termini della trattativa. Ma al momento non è previsto ancora un vero affondo. Certo le condizioni fissate dal Chelsea non aiutano: prestito con obbligo di riscatto oa titolo ...