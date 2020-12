Renzo Arbore | l’annuncio poche ore fa

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)manifesta a Fanpage.it la volontà di fare il vaccino, spiegando come combatterebbe le reticenze dei negazionisti del Covid e dei no vax e commentando le minacce di morte contro l'infermiera Claudia Alivernini. Ha 83 anni e, da figlio di medico, ha affrontato la prova più dura di questa pandemia, ossia quella di approfondirne cause ed effetti per comprendere a pieno i vari passaggi che hanno portato finalmente ai vaccini Pfizer e Moderna. Una lotta alla disinformazione, sostenuta dalla capacità di ingannare il tempo con nuovi format online, tra i quali l'ultimo dal titolo "Aspettando il vaccino", pot pourri dello spettacolo ricavato dal suo archivio e da una preziosa memoria storica, dalla quale solo grandi artisti come lui possono attingere. Lo abbiamo raggiunto nella sua casa di Roma, dove ha trascorso lockdown e quarantene tra ...