Renzi lancia l’avvertimento a Conte: “Sì alla Legge di Bilancio, ma governo decida cosa fare da grande” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) "Dal rispetto delle forme democratiche, del bicameralismo deriva una credibilità delle istituzioni che rischia di essere messa a dura prova. Non smetteremo di chiedere che ci sia il rispetto in tutte le forme istituzionali, dai Servizi segreti alle regole per approvare la Legge di Bilancio. O il Senato rischierà di essere distrutto". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 dicembre 2020) "Dal rispetto delle forme democratiche, del bicameralismo deriva una credibilità delle istituzioni che rischia di essere messa a dura prova. Non smetteremo di chiedere che ci sia il rispetto in tutte le forme istituzionali, dai Servizi segreti alle regole per approvare ladi. O il Senato rischierà di essere distrutto". L'articolo .

orizzontescuola : Renzi lancia l’avvertimento a Conte: “Sì alla Legge di Bilancio, ma governo decida cosa fare da grande” - WaWe970 : RT @marasma2020: #Renzi lancia il programma politico #Ciao2030. Questo significa che pensa di romperci i coglioni per altri 10 anni. (@da… - Nhikholhe : RT @marasma2020: #Renzi lancia il programma politico #Ciao2030. Questo significa che pensa di romperci i coglioni per altri 10 anni. (@da… - ostruzionista : RT @maurizioneri79: Renzi lancia il progetto 'Ciao'. Non gli è bastato sfracellarsi con un 'Sì'. #Renzi #Ciao #bastaunsi - MaxLandra : RT @marasma2020: #Renzi lancia il programma politico #Ciao2030. Questo significa che pensa di romperci i coglioni per altri 10 anni. (@da… -