Rent | grande affresco dei movimenti artistici della NY anni 80 di Columbus

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Benvenuti nella rubrica “Singin’ through the Holidays”, che dal 2 Dicembre al 6 Gennaio vi farà compagnia ogni Mercoledì alle 17,00 con un musical, per passare al meglio queste vacanze molto particolari. Questa rubrica vi farà fare un viaggio nel tempo, partendo dai classici degliquaranta fino ad arrivare ai musical rock del nuovo secolo. Siete pronti a cantare e ballare con noi con il film di oggi? Il film che abbiamo scelto per attendere insieme questa vigilia di Capodanno è “”, pellicola del 2005 firmata da Chris. Tratto dal musical teatrale di Jonathan Larson, il film racconta la storia di un gruppo di artisti nell’East Village newyorkese di fine’80. La narrazione ha inizio il giornoVigilia di Natale, quando le storie di 8 personaggi si intrecciano. Sullo sfondo ...