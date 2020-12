Regione Campania, la Corte dei Conti sul bilancio: Disavanzo ancora elevato ma in calo. Migliora la riscossione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Migliorano i tempi per l’approvazione del documento, il Disavanzo è sempre elevato ma non come negli anni precedenti e la percentuale di riscossione delle entrate è “ragionevole”. Il giudizio del procuratore della Corte dei Conti della Campania Maurizio Stanco, nella relazione presentata per la parificazione del consuntivo 2019, è abbastanza positivo, considerando la situazione generale delle finanze campane. Anzitutto viene “dato atto e riconoscimento” degli sforzi compiuti per assicurare il rispetto dei tempi di approvazione, poi la relazione passa in rassegna tutti gli aspetti che compongono il documento finanziario approvato e ora al vaglio della sezione di controllo della Corte dei Conti, presieduta da Fulvio Maria Longavita. “Il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020)no i tempi per l’approvazione del documento, ilè semprema non come negli anni precedenti e la percentuale didelle entrate è “ragionevole”. Il giudizio del procuratore delladeidellaMaurizio Stanco, nella relazione presentata per la parificazione del consuntivo 2019, è abbastanza positivo, considerando la situazione generale delle finanze campane. Anzitutto viene “dato atto e riconoscimento” degli sforzi compiuti per assicurare il rispetto dei tempi di approvazione, poi la relazione passa in rassegna tutti gli aspetti che compongono il documento finanziario approvato e ora al vaglio della sezione di controllo delladei, presieduta da Fulvio Maria Longavita. “Il ...

