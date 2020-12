Regeni, l’ultimo schiaffo del Cairo. La Procura egiziana: «Caso usato per nuocere ai rapporti con Roma». La Farnesina: «Parole inaccettabili» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «inaccettabili». Così il ministero degli Esteri italiano definisce le Parole con cui oggi 30 dicembre la Procura egiziana ribadisce che non ci sono gli elementi che giustifichino un processo sull’omicidio di Giulio Regeni e accredita la tesi secondo cui imprecisate «parti ostili a Egitto e Italia vogliano sfruttare» il Caso per «nuocere alle relazioni» tra i due Paesi. La Farnesina «ritiene che quanto affermato dalla Procura Generale egiziana relativamente al tragico omicidio di Giulio Regeni sia inaccettabile», si legge in una nota che arriva in serata e dopo un’intera giornata in cui le Parole della Procura egiziana avevano scatenato le proteste ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «». Così il ministero degli Esteri italiano definisce lecon cui oggi 30 dicembre laribadisce che non ci sono gli elementi che giustifichino un processo sull’omicidio di Giulioe accredita la tesi secondo cui imprecisate «parti ostili a Egitto e Italia vogliano sfruttare» ilper «alle relazioni» tra i due Paesi. La«ritiene che quanto affermato dallaGeneralerelativamente al tragico omicidio di Giuliosia inaccettabile», si legge in una nota che arriva in serata e dopo un’intera giornata in cui ledellaavevano scatenato le proteste ...

Open_gol : L'ultimo schiaffo del Cairo - Dome689 : RT @Open_gol: L'ultimo schiaffo del Cairo - Nopecoroni : #POLITICA di maio ha fallito in tutto ma è sempre lì, solo in Italia succedono,dopo ILVA E e altri mille casi non r… - MastroTitta9 : Giulio Regeni, 'non esiste base per un processo': l'ultimo affronto dei magistrati egiziani all'Italia, Luigi 'Joe… - MarinaPunto1 : RT @Open_gol: L'ultimo schiaffo del Cairo -

Ultime Notizie dalla rete : Regeni l’ultimo Regeni: quattro 007 egiziani verso processo. «Seviziato per giorni con lame e bastoni» Il Sole 24 ORE