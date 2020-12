Recovery Plan, Renzi: «Governo decida che fare da grande, non saremo complici dello spreco» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «Diremo sì anche oggi, ma assegniamo al Governo la responsabilità di decidere cosa fare da grandi. Siamo stati partner, pronti a lavorare insieme su un percorso. Ma non saremo mai complici del più grande spreco di denaro della storia repubblicana. Ora la palla passa al Governo». Così l’ex premier e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel suo intervento al Senato sulla legge di bilancio, riferendosi al Recovery Plan e al Mes. Recovery Plan Renzi: «Governo decida che fare da grande, non saremo complici dello spreco» «Oggi abbiamo ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «Diremo sì anche oggi, ma assegniamo alla responsabilità di decidere cosada grandi. Siamo stati partner, pronti a lavorare insieme su un percorso. Ma nonmaidel piùdi denaro della storia repubblicana. Ora la palla passa al». Così l’ex premier e leader di Italia Viva, Matteo, nel suo intervento al Senato sulla legge di bilancio, riferendosi ale al Mes.: «cheda, non» «Oggi abbiamo ...

CottarelliCPI : Tra Stati Generali dell’Economia, Piano Colao, NADEF, linee guida del Next Generation-Italia, bozze del Recovery Pl… - ItaliaViva : In diretta dal Senato la conferenza stampa di @matteorenzi sulle proposte di IV per il Recovery Plan - Linkiesta : #Conte ha convocato l’ultimo Consiglio dei Ministri, ma all’ordine del giorno non c’è traccia del Recovery plan La… - AltreNews : RT @Agenzia_Ansa: Conte, la conferenza stampa di fine anno: 'Ora sintesi politica per il #Recovery plan. Cdm nei primi giorni di gennaio' -… - odilelly : RT @Miti_Vigliero: #etuttizitti #ezittitutti #inchemani Conte insiste e nel Recovery Plan piazza 2 miliardi per la sua Agenzia di cybersic… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery plan, altro giro di consultazioni. Gualtieri e Amendola incontrano delegazioni M5s e Pd:… Il Fatto Quotidiano Conte: "Subito la verifica di maggioranza e poi il Cdm sul Recovery plan"

E sul Recovery plan ha precisato che "un Cdm dedicato avverrà nei primi giorni di gennaio". "Il premier non sfida nessuno, ha la responsabilità di una sintesi politica e di un programma di governo - ...

Riduzione delle restrizioni, Conte annuncia: “In primavera grazie al vaccino”

Il partito di Matteo Renzi ha lanciato diversi ultimatum per visioni contrasti sul Recovery Plan. “Dobbiamo affrettare la verifica di maggioranza: è urgente. Avverrà nei prossimi giorni ...

E sul Recovery plan ha precisato che "un Cdm dedicato avverrà nei primi giorni di gennaio". "Il premier non sfida nessuno, ha la responsabilità di una sintesi politica e di un programma di governo - ...Il partito di Matteo Renzi ha lanciato diversi ultimatum per visioni contrasti sul Recovery Plan. “Dobbiamo affrettare la verifica di maggioranza: è urgente. Avverrà nei prossimi giorni ...