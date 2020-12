Recovery: fonti Iv, 'su contenuti non ci siamo, ci separa un abisso' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Un "confronto serrato e non risolutivo" quello tra Italia Viva e il ministro Roberto Gualtieri, secondo quanto riferiscono fonti di Iv: "Sui contenuti non ci siamo, ci separa un abisso. Abbiamo mandato 30 pagine, loro una bozza di Recovery plan modificata dopo la conferenza stampa di Renzi e arrivata ieri notte”, dicono i renziani. Per Iv, i punti cruciali sono "Mes, infrastrutture, giustizia, Pubblica amministrazione, 5g, no alla fondazione cybersecurity che, tolta dalla manovra, rispunta nascosta nel Recovery Plan". "Quello che poteva essere fatto già dal 22 luglio, quando abbiamo chiesto di iniziare a discutere il Recovery, lo stiamo facendo adesso, e di corsa purtroppo. Ci separa un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Un "confronto serrato e non risolutivo" quello tra Italia Viva e il ministro Roberto Gualtieri, secondo quanto riferisconodi Iv: "Suinon ci, ciun. Abbiamo mandato 30 pagine, loro una bozza diplan modificata dopo la conferenza stampa di Renzi e arrivata ieri notte”, dicono i renziani. Per Iv, i punti cruciali sono "Mes, infrastrutture, giustizia, Pubblica amministrazione, 5g, no alla fondazione cybersecurity che, tolta dalla manovra, rispunta nascosta nelPlan". "Quello che poteva essere fatto già dal 22 luglio, quando abbiamo chiesto di iniziare a discutere il, lo stiamo facendo adesso, e di corsa purtroppo. Ciun ...

