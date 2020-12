**Recovery: bozza Pnrr, 6,3 mld per agricoltura sostenibile ed economia circolare** (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Conseguire un sistema agroalimentare sostenibile e resiliente" e "rendere performante la filiera del riciclo". Sono tra gli obiettivi contenuti nella bozza del Pnrr nella sezione dedicata alla Missione 'Rivoluzione verde e transizione ecologica - Impresa Verde ed economia Circolare'. Per un costo complessivo stimato in 6,3 miliardi (di cui 6,3 aggiuntivi), si prevede di "conseguire un sistema agroalimentare sostenibile e resiliente attraverso investimenti a supporto delle filiere, migliorare la competitività delle aziende agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, potenziare le infrastrutture della logistica del comparto; rendere performante la filiera del riciclo con misure volte a massimizzare il recupero delle materie prime secondarie (MPS); implementare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Conseguire un sistema agroalimentaree resiliente" e "rendere performante la filiera del riciclo". Sono tra gli obiettivi contenuti nelladelnella sezione dedicata alla Missione 'Rivoluzione verde e transizione ecologica - Impresa Verde edCircolare'. Per un costo complessivo stimato in 6,3 miliardi (di cui 6,3 aggiuntivi), si prevede di "conseguire un sistema agroalimentaree resiliente attraverso investimenti a supporto delle filiere, migliorare la competitività delle aziende agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali, potenziare le infrastrutture della logistica del comparto; rendere performante la filiera del riciclo con misure volte a massimizzare il recupero delle materie prime secondarie (MPS); implementare il ...

Una conferenza stampa abbastanza prevedibile per gli argomenti che sarebbero state trattati ma, soprattutto, sul come il premier Conte li avrebbe commentati. L’esordio è il classico richiamo alle resp ...

Rivoluzione verde, infrastrutture, digitalizzazione, le prime tre voci di spesa del Recovery plan italiano

Resta all’ultimo posto la sanità con 9 miliardi, ma nella maggioranza crescono le richieste di modifica. Conte: dobbiamo accelerare, per presentare il piano a febbraio ...

