Recovery | bozza Pnrr | 4 | 75 mld per incentivare diffusione pagamenti digitali**

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Il Mef investirà 4,75 miliardi di euro con l'obiettivo "di creare una comunità cashless, incoraggiando l'adozione di nuove tecnologie di pagamento tra gli operatori commerciali e i cittadini". E' quanto si legge nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza che il governo dovrà presentare alla Commissione Ue, nell'ambito del programma Next Generation Eu. In particolare, si legge, "l'investimento comprende iniziative volte a ridurre l'uso del contante e incentivare la diffusione di strumenti di pagamento digitali (e.g. Cashback, Lotteria degli scontrini, etc.), oltre che un piano di comunicazione per promuovere l'uso di tali strumenti e informare sul valore dei pagamenti digitali".

Resta all’ultimo posto la sanità con 9 miliardi, ma nella maggioranza crescono le richieste di modifica. Conte: dobbiamo accelerare, per presentare il piano a febbraio ...

Nella conferenza stampa di fine anno Conte ha parlato del tanto atteso Recovery Plan: c'è una tabella di marcia, non si può aspettare. E Gualtieri ha espresso i timori di mancare una sfida storica.

