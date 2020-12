Reati in calo a Napoli e provincia: 238 persone arrestate per associazione di tipo mafioso (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDurante tutto il 2020 non si è fermato l’impegno delle forze dell’ordine dell’arma dei carabinieri di Napoli e provincia. Così come per i dati della Questura di Napoli, anche i carabinieri hanno assistito ad un calo dei Reati durante l’anno. Sono 238 le persone arrestate per associazione di tipo mafioso, 3.400 in generale; 18006 quelle denunciate. 635828 le persone identificate e 352445 i veicoli controllati. Secondo gli ultimi aggiornamenti, del 26 dicembre, durante il 2020 si è assistito ad un calo dei delitti a Napoli e in provincia del 14,36 per cento. In calo anche rapine e furti, per questo reato, nello ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDurante tutto il 2020 non si è fermato l’impegno delle forze dell’ordine dell’arma dei carabinieri di. Così come per i dati della Questura di, anche i carabinieri hanno assistito ad undeidurante l’anno. Sono 238 leperdi, 3.400 in generale; 18006 quelle denunciate. 635828 leidentificate e 352445 i veicoli controllati. Secondo gli ultimi aggiornamenti, del 26 dicembre, durante il 2020 si è assistito ad undei delitti ae indel 14,36 per cento. Inanche rapine e furti, per questo reato, nello ...

