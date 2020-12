Real Madrid, Courtois ammette: “Con Zidane e Sergio Ramos rapporto distaccato all’inizio perché…” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Arrivano ulteriori dichiarazioni da parte del portiere belga del Real Madrid Thibaut Courtois a proposito della sua esperienza in blancos. Questa volta, oggetto della sua analisi, il rapporto con il tecnico Zinedine Zidane che, a detta dell'estremo difensore classe 1992, non è stato fin da subito ottimale così come quello col Gran Capitan Sergio Ramos.Courtois e gli inizi al Real Madridcaption id="attachment 1049081" align="alignnone" width="807" Courtois (getty images)/caption"All'inizio il nostro rapporto con Zidane era un po' distante. Ma questo è successo perché non avevamo una storia comune con lui, come tanti nel club", ha spiegato Courtois a ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Arrivano ulteriori dichiarazioni da parte del portiere belga delThibauta proposito della sua esperienza in blancos. Questa volta, oggetto della sua analisi, ilcon il tecnico Zinedineche, a detta dell'estremo difensore classe 1992, non è stato fin da subito ottimale così come quello col Gran Capitane gli inizi alcaption id="attachment 1049081" align="alignnone" width="807"(getty images)/caption"All'inizio il nostroconera un po' distante. Ma questo è successo perché non avevamo una storia comune con lui, come tanti nel club", ha spiegatoa ...

Jon_LeGossip : Here We Go: PSG decide on Mauricio Pochettino & more - - ItaSportPress : Real Madrid, Courtois ammette: 'Con Zidane e Sergio Ramos rapporto distaccato all'inizio perché...' -… - CalcioNews24 : Santiago Solari torna in panchina dopo il Real Madrid: allenerà in Sud America - infoitsport : Real Madrid, Zidane: 'Ecco le situazioni di Isco e Marcelo' - Fantacalcio : Real Madrid, Zidane: 'Ecco le situazioni di Isco e Marcelo' -