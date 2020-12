Raggiunto l’accordo commerciale Cina-Ue a cui si lavorava dal 2014. Per le imprese europee più facile investire nel paese asiatico (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo sette anni di trattative Unione europea e Cina raggiungono un accordo sulle loro relazioni commerciali che valgono al momento circa 560 miliardi di euro l’anno. Per le aziende europee dovrebbe essere più semplice accedere al mercato cinese e viceversa. I settori in cui l’UE si è assicurata condizioni di accesso più favorevoli includono quello automobilistico, sanitario, cloud computing e servizi ausiliari per il trasporto aereo. Sarà più semplice anche la costituzione di joint venture tra imprese europee e cinesi nonché il possesso di azioni di aziende cinesi da parte di soggetti europei. Al momento non sono ancora noti i dettagli dell’intesa. Il trattato, che dovrà comunque essere ratificato dai governi europei e dal parlamento Ue, dovrebbe entrare pienamente in vigore nel 2023. Pechino ha accettato una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo sette anni di trattative Unione europea eraggiungono un accordo sulle loro relazioni commerciali che valgono al momento circa 560 miliardi di euro l’anno. Per le aziendedovrebbe essere più semplice accedere al mercato cinese e viceversa. I settori in cui l’UE si è assicurata condizioni di accesso più favorevoli includono quello automobilistico, sanitario, cloud computing e servizi ausiliari per il trasporto aereo. Sarà più semplice anche la costituzione di joint venture trae cinesi nonché il possesso di azioni di aziende cinesi da parte di soggetti europei. Al momento non sono ancora noti i dettagli dell’intesa. Il trattato, che dovrà comunque essere ratificato dai governi europei e dal parlamento Ue, dovrebbe entrare pienamente in vigore nel 2023. Pechino ha accettato una ...

