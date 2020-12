Radicali | tramite Ama Raggi deve fare offerta per Tmb Malagrotta

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – “Abbiamo letto con attenzione la lettera che Manlio Cerroni ha inviato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Come abbiamo sempre fatto non entriamo nelle vicissitudini processuali del patron di, forti della nostra storia e consapevoli che quel sistema decennale incentrato sulla discarica di, ma non solo, e’ da imputare soprattutto alla politica di destra e di sinistra”. Lo scrivono in una nota Massimiliano Iervolino, segretario diItaliani, e Leone Barilli, segretario diRoma. “Detto questo auspichiamo che la sindaca- spiegano- attraverso l’Ama S.p.A., voglia presentare un’per comprare i due Tmb ubicati a. Se non ora quando? Lo ripetiamo da tempo anche attraverso la nostra delibera ...