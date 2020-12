Provincia, il 4 gennaio la riapertura del ponte sul fiume Ufita (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 4 gennaio alle ore 12 sarà aperto al traffico veicolare il ponte sul fiume Ufita, sulla Strada Provinciale 34 in Località Iscalonga di Apice (BN) nei pressi della Stazione ferroviaria di Apice Scalo – Sant’Arcangelo Trimonte. Lo comunica Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento. La riapertura è stata disposta dal Dirigente del Settore Tecnico della Provincia Angelo Carmine Giordano con alcune limitazioni: traffico leggero inferiore a 35 quintali e con velocità di 30 Km/h. Tali limitazioni sono dovute al fatto che sono necessari alcuni lavori, che peraltro sono ininfluenti rispetto all’utilizzo della struttura principale, ma comunque ritenuti necessarie. La riapertura al traffico del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 4alle ore 12 sarà aperto al traffico veicolare ilsul, sulla Stradale 34 in Località Iscalonga di Apice (BN) nei pressi della Stazione ferroviaria di Apice Scalo – Sant’Arcangelo Trimonte. Lo comunica Antonio Di Maria, Presidente delladi Benevento. Laè stata disposta dal Dirigente del Settore Tecnico dellaAngelo Carmine Giordano con alcune limitazioni: traffico leggero inferiore a 35 quintali e con velocità di 30 Km/h. Tali limitazioni sono dovute al fatto che sono necessari alcuni lavori, che peraltro sono ininfluenti rispetto all’utilizzo della struttura principale, ma comunque ritenuti necessarie. Laal traffico del ...

2essera : RT @Italyforecast: Rischio di terremoto molto alto in provincia di Salerno, Italia. (Dal 30 dicembre al 01 gennaio) - - ProvinciaVt : Alcuni eventi in programma nella Tuscia viterbese tra giovedì 31 dicembre 2020 e sabato 1 gennaio 2021… - pcbassignana : RT @regionepiemonte: Da sabato 2 gennaio (ore 8-14 dal lun- sab) sarà attivo l’hotspot Drive Through Valfrè ad #Alessandria per tamponi rap… - TirrenoLivorno : ?? Opportunità a Palazzo Granducale - LaStampa : I verbanesi, neopromossi nel massimo torneo nazionale della raffa, esordiranno il 16 gennaio in provincia di Roma s… -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia gennaio Italia zona rossa dal 31 dicembre al 3 gennaio: cosa cambia Orizzonte Scuola Ultimo giorno di zona arancione. Tra poche ore il lockdown di Capodanno: cosa si può fare

Tra qualche ora L'Italia passerà in zona rossa (31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) e saranno vietati gli spostamenti se non per motivi di necessità ...

Rifiuti, ecco il calendario di Iren per la raccolta durante le feste

REGGIO EMILIA In occasione delle prossime festività di gennaio, ovvero le giornate del 1 e 6 gennaio, per tutti i Comuni della provincia di Reggio Emilia e per tutte le zone del Comune di Reggio Emili ...

Tra qualche ora L'Italia passerà in zona rossa (31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) e saranno vietati gli spostamenti se non per motivi di necessità ...REGGIO EMILIA In occasione delle prossime festività di gennaio, ovvero le giornate del 1 e 6 gennaio, per tutti i Comuni della provincia di Reggio Emilia e per tutte le zone del Comune di Reggio Emili ...