Provincia di Caserta, l'esito dell'ultimo Consiglio Provinciale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Stamane si è riunito il Consiglio Provinciale della Provincia di Caserta in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti anticovid-19. Entrano nell'assise i nuovi consiglieri Lettera Salvatore, a seguito della decadenza del consigliere Russo Carlo ed il Sig. Campolattano Angelo, in sostituzione del consigliere Schiavone Massimo. La consigliera Pamela Frasca ha comunicato la sua uscita dal gruppo "Forza Caserta" e la costituzione del gruppo "Italia Viva". Il Consiglio Provinciale ha approvato l'aggiornamento in via d'urgenza dell'allineamento delle previsioni di bilancio 2014-2016, esercizio 2016, per consentire all'Ente di far fronte alle diverse situazioni contabili, che si sono succedute negli ultimi ...

