Proposte per un Recovery Plan fondato sul patrimonio culturale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Anche gli archeologi intendono dare il proprio contributo alla costruzione di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che non sia elaborato solo nelle più o meno segrete stanze di politici e super-manager. Un Piano realmente fondato sulla cultura e sul patrimonio culturale sentiti non come un’appendice, un abbellimento, un regalino agli intellettuali, ma come un asse strategico per costruire - come si ripete continuamente - un nuovo modello di sviluppo per il nostro Paese a partire dalla tragedia della pandemia. Per questo le associazioni che rappresentano gli archeologi italiani, sia i liberi professionisti e le imprese, sia i funzionari del Mibact, sia i professori universitari, tutti insieme forse per la prima volta, hanno elaborato un articolato documento contenente un ventaglio notevole di Proposte. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Anche gli archeologi intendono dare il proprio contributo alla costruzione di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che non sia elaborato solo nelle più o meno segrete stanze di politici e super-manager. Un Piano realmentesulla cultura e sulsentiti non come un’appendice, un abbellimento, un regalino agli intellettuali, ma come un asse strategico per costruire - come si ripete continuamente - un nuovo modello di sviluppo per il nostro Paese a partire dalla tragedia della pandemia. Per questo le associazioni che rappresentano gli archeologi italiani, sia i liberi professionisti e le imprese, sia i funzionari del Mibact, sia i professori universitari, tutti insieme forse per la prima volta, hanno elaborato un articolato documento contenente un ventaglio notevole di. ...

raffaellapaita : Il progetto #Ciao2030 con tutte le nostre proposte per l'utilizzo dei fondi del #RecoveryFund. Cultura, Infrastrutt… - ItaliaViva : In diretta dal Senato la conferenza stampa di @matteorenzi sulle proposte di IV per il Recovery Plan - marcodimaio : L’Italia per rialzarsi ha bisogno di investire su Cultura, Infrastrutture, Ambiente e Opportunità. Oggi Matteo… - gxallavichx : RT @beabri: Una giornata storica: dopo anni di tentativi e otto proposte di legge respinte, l'interruzione di gravidanza è diventata legale… - MassimoMainard1 : RT @sempreannoiata: la cosa veramente inammissibile nel 2020 è leggere proposte di boicottaggio del programma e minaccia di querela per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Proposte per La mossa di Salvini: Conte 2 paralizzato, le mie proposte per governare Il Tempo Tommaso Zorzi diventa tronista di Uomini e Donne? La proposta

Tommaso Zorzi ha mostrato la sua ammirazione per Maria De Filippi. Il web, perciò, lo ha proposto come nuovo tronista a Uomini e Donne ...

Università Milano-Bicocca, presentati 24 progetti di crowdfunding

Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - La pandemia non ha frenato la voglia di innovazione e la creatività della comunità Bicocca. Sono 24 le proposte arrivate a seguito della terza call di BiUnCrowd, il progr ...

Tommaso Zorzi ha mostrato la sua ammirazione per Maria De Filippi. Il web, perciò, lo ha proposto come nuovo tronista a Uomini e Donne ...Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - La pandemia non ha frenato la voglia di innovazione e la creatività della comunità Bicocca. Sono 24 le proposte arrivate a seguito della terza call di BiUnCrowd, il progr ...