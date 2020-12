Propaganda Live – Speciale Capodanno 2020: Zoro fa festa tra tombola e musica. Tra gli ospiti Guccini, la coppia di drag Karma B, Mastrota, Giuliano Palma (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Karma B Diego Bianchi la definisce “una cosa talmente assurda e strampalata (…) una sfida fatta con un po’ di incoscienza”. Il Capodanno di La7 con Propaganda Live, in onda con uno Speciale domani sera in diretta per salutare il 2020 e dare il benvenuto al 2021, è una novità inattesa e impensabile fino a poco tempo. “Ma di certo questa quarantena ci ha portato un pubblico nuovo, la gente era per forza a casa e siamo stati una delle poche trasmissioni sempre accese, anche nei momenti più difficili. Era naturale, alla fine, fare anche questo ultimo sforzo e provare a fare Capodanno a modo nostro. Questo aumenterà la quota di chi ci scopre e ai quali piaceremo e anche la quota degli haters, ma fa parte del gioco” ha dichiarato Zoro a Repubblica. ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 30 dicembre 2020)B Diego Bianchi la definisce “una cosa talmente assurda e strampalata (…) una sfida fatta con un po’ di incoscienza”. Ildi La7 con, in onda con unodomani sera in diretta per salutare ile dare il benvenuto al 2021, è una novità inattesa e impensabile fino a poco tempo. “Ma di certo questa quarantena ci ha portato un pubblico nuovo, la gente era per forza a casa e siamo stati una delle poche trasmissioni sempre accese, anche nei momenti più difficili. Era naturale, alla fine, fare anche questo ultimo sforzo e provare a farea modo nostro. Questo aumenterà la quota di chi ci scopre e ai quali piaceremo e anche la quota degli haters, ma fa parte del gioco” ha dichiaratoa Repubblica. ...

La7tv : Pronti per la puntata speciale di capodanno? Siete ancora in tempo per partecipare alla #PropagandaTombola. Seguite… - welikeduel : “Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”. #propagandatombola Fai come la #propagandaorkestra scar… - lucianocavalie3 : @MadameA02 Discorso Presidente, cenetta in due, vino buono, cazzeggio su Propaganda Live. - RadioSoap2 : RT @fabiofabbretti: #PropagandaLive – Speciale Capodanno 2020: Zoro fa festa tra tombola e musica. Tra gli ospiti Guccini, la coppia di dra… - 13mari81 : Capodanno a Propaganda Live. Che vi mettete? ?? -

