Profilo fake Paolo Ascierto su Facebook, il medico: "Non accettate l'amicizia, è una truffa" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Ho scoperto che è stato creato un Profilo fake a mio nome. Non accettate l'amicizia, è una truffa". E' l'allarme lanciato dall'oncologo napoletano Paolo Ascierto, di recente inserito nella lista dei più influenti del mondo anche dopo il lavoro sul Tocilizumab come terapia per il Covid19. In questo periodo di crisi fake news, false raccolte fondi e raggiri ai danni di persone non tardano ad arrivare e le truffe a scapito del buon cuore degli italiani in un momento di incertezza e instabilità sono state molteplici. Per questo motivo il medico del Pascale avverte tutti gli utenti attraverso la propria pagina Facebook: "Si tratta di una truffa visto che gli ...

