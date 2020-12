Primo podcast per Meghan e Harry, con l'aiuto di Archie (che ha l'accento americano) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Primo podcast di Meghan Markle e del principe Harry è ufficialmente online. Il duca e la duchessa di Sussex hanno debuttato con il Primo episodio su Spotify: si tratta di uno speciale sulle festività con una riflessione sul nuovo anno e una sorpresa, la voce del piccolo Archie, 19 mesi. Aiutato dai genitori Archie pronuncia parola dopo parola la frase Happy New Year, rivelando un accento americano.“Puoi parlarci dentro” - dice Harry ad Archie riferendosi al microfono -. “Archie, è divertente?” - chiede Meghan. “Divertente?” - ripete invece il piccolo. “Con me, Pronto? Happy...” - continua Harry. Alla fine arriva il ‘Buon Anno’.L’episodio si chiude ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) IldiMarkle e del principeè ufficialmente online. Il duca e la duchessa di Sussex hanno debuttato con ilepisodio su Spotify: si tratta di uno speciale sulle festività con una riflessione sul nuovo anno e una sorpresa, la voce del piccolo, 19 mesi. Aiutato dai genitoripronuncia parola dopo parola la frase Happy New Year, rivelando un.“Puoi parlarci dentro” - diceadriferendosi al microfono -. “, è divertente?” - chiede. “Divertente?” - ripete invece il piccolo. “Con me, Pronto? Happy...” - continua. Alla fine arriva il ‘Buon Anno’.L’episodio si chiude ...

