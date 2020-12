Premier League, XVI giornata: dilaga il Leeds, Burnley OK (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nel XVI turno di Premier League il Burnley vince in casa contro uno Sheffield decimato, il Leeds di Bielsa travolge il WBA mentre Southampton e West Ham non vanno oltre lo 0-0. Premier League, Burnley – Sheffield United 1-0 I padroni di casa raccolgono la terza vittoria in cinque partite e cancellano la sconfitta del Boxing Day contro il Leeds portandosi alla sedicesima posizione ed allontanandosi momentaneamente dalla zona retrocessione, decisivo un colpo di testa di Mee al 32?. Grande prestazione dei padroni di casa soprattutto nei confronti della situazione societaria con l’acquisto imminente della squadra da parte della compagnia americana ALK Capitale. Sconfitta doppiamente amara per lo Sheffield che, decimato dalle assenze per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nel XVI turno diilvince in casa contro uno Sheffield decimato, ildi Bielsa travolge il WBA mentre Southampton e West Ham non vanno oltre lo 0-0.– Sheffield United 1-0 I padroni di casa raccolgono la terza vittoria in cinque partite e cancellano la sconfitta del Boxing Day contro ilportandosi alla sedicesima posizione ed allontanandosi momentaneamente dalla zona retrocessione, decisivo un colpo di testa di Mee al 32?. Grande prestazione dei padroni di casa soprattutto nei confronti della situazione societaria con l’acquisto imminente della squadra da parte della compagnia americana ALK Capitale. Sconfitta doppiamente amara per lo Sheffield che, decimato dalle assenze per ...

capuanogio : Numerosi positivi riscontrati oltre ai 4 già scoperti nei giorni scorsi, bolla compromessa e situazione a rischio.… - GoalItalia : Cristiano Ronaldo è stato nominato miglior giocatore del secolo ?? Dovrà fare spazio a casa per il trofeo ?? Liga… - SkySport : MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON 1-0 Risultato finale ? ? #Rashford (90+3') ? Premier League - 16^ Giornata ?… - HyboriaLeague : @PinoMeazza La Premier League ha un solo pregio: all'inizio dell'anno non si sa mai chi può vincerla. Un po' com'er… - ItaSportPress : Leeds Loco come Bielsa: prima squadra di Premier League a segnare (e subire) 30 gol nelle prime 16 gare di campiona… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League I risultati in Premier League Goal.com Premier League, XVI giornata: dilaga il Leeds, Burnley OK

Nella XVI giornata di Premier League il Leeds United vince nettamente in casa del WBA, vince anche il Burnley mentre pareggia il West Ham ...

Calciomercato Juventus, cessione vicina per un top a centrocampo: “Ancelotti lo aspetta”

In un mercato condizionato dal bisogno di autofinanziarsi, anche per i bianconeri è necessario cedere prima di acquistare More ...

Nella XVI giornata di Premier League il Leeds United vince nettamente in casa del WBA, vince anche il Burnley mentre pareggia il West Ham ...In un mercato condizionato dal bisogno di autofinanziarsi, anche per i bianconeri è necessario cedere prima di acquistare More ...