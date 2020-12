Premier League | Tottenham-Fulham è stata rinviata

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo Everton-Manchester City, laregistra un’altra gara sospesa a causa di alcune positività al Covid 19. Si tratta di, in programma alHotspur Stadium alle ore 19.00. L’annuncio è stato dato sia dalla, che dagli Spurs, che hanno sottolineato che la FA ci ha informato della decisione questo pomeriggio, con ilche ha chiesto il rinvio visto il numero di casi positivi per Covid-19 tra i propri giocatori e staff. Ilinvia i migliori auguri alper una pronta e sicura guarigione a tutti coloro che sono colpiti. I dettagli della nuova data per la partita saranno confermati a tempo debito”. Non l’ha presa invece bene Josè Mourinho, sui social ...