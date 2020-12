Premier League, rinviata Tottenham Fulham: troppi giocatori positivi al Covid (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tottenham Fulham è stata ufficialmente rinviata: troppi giocatori positivi all’interno della squadra ospite. Il comunicato rinviata anche Tottenham-Fulham: la partita prevista questa sera alle 19 non si giocherà. Ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale, confermata da entrambi i club attraverso i propri siti. Sono troppi i casi nella formazione ospite, quindi si è deciso per l’annullamento della gara. È la seconda in Premier League dopo Everton-Manchester City, rinviata due giorni fa dopo l’esplosione del contagio all’interno della rosa di Pep Guardiola. Quindi stasera in campo ci sarà solamente il Liverpool in casa del Newcastle. Intanto torna a far paura il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020)è stata ufficialmenteall’interno della squadra ospite. Il comunicatoanche: la partita prevista questa sera alle 19 non si giocherà. Ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale, confermata da entrambi i club attraverso i propri siti. Sonoi casi nella formazione ospite, quindi si è deciso per l’annullamento della gara. È la seconda indopo Everton-Manchester City,due giorni fa dopo l’esplosione del contagio all’interno della rosa di Pep Guardiola. Quindi stasera in campo ci sarà solamente il Liverpool in casa del Newcastle. Intanto torna a far paura il ...

capuanogio : Numerosi positivi riscontrati oltre ai 4 già scoperti nei giorni scorsi, bolla compromessa e situazione a rischio.… - GoalItalia : Cristiano Ronaldo è stato nominato miglior giocatore del secolo ?? Dovrà fare spazio a casa per il trofeo ?? Liga… - SkySport : Tottenham, Reguilon e l'aneddoto su Mourinho: 'A Natale ero solo e lui ha pensato a me' - pws1970 : RT @RSIsport: ????????????????? Altro rinvio in Premier League: positività tra le file del Fulham, salta il derby col Tottenham #PremierLeague #RSI… - RSIsport : ????????????????? Altro rinvio in Premier League: positività tra le file del Fulham, salta il derby col Tottenham… -