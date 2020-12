Premier League | il Liverpool sbatte contro il muro del Newcastle

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilspreca malamente l’opportunità di blindare il primo posto in classifica pareggiando 0-0un ottimo. I bianconeri hanno offerto una solida prova difensiva, guidata dall’ex Napoli Fernandez e dalle parate di Darlow. I Reds sprecano con Salah, in ben due occasioni, e Firmino, ma ringraziano Alisson per uno straordinario intervento su un colpo di testa di Ritchie. Come è andata la partita? Primo tempo Il primo tempo traha visto entrambe le formazioni andare vicine al vantaggio più di una volta. Dopo un inizio ragionato, in cui ilnon ha dato prova della sua superiorità tecnica, ilè uscito fuori progressivamente, andando vicinissimo al vantaggio con Callum Wilson. Il centravanti è andato in ...