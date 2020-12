Premier, il Liverpool manca l’allungo. Pareggio contro il Newcastle (0-0) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non va oltre lo 0-0 il Liverpool sul campo del Newcastle United, 11 tiri e il 74% di possesso palla non sono bastati alla squadra di Klopp per andare a segno ed è arrivato il secondo Pareggio consecutivo dopo quello contro il WBA di pochi giorni fa. I Reds chiudono il 2020 al primo posto con 33 punti, segue il Manchester United a 30, ma gli uomini di Solskjaer hanno una partita in meno. Il Newcastle è quattordicesimo a quota 19. Foto: Liverpool sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non va oltre lo 0-0 ilsul campo delUnited, 11 tiri e il 74% di possesso palla non sono bastati alla squadra di Klopp per andare a segno ed è arrivato il secondoconsecutivo dopo quelloil WBA di pochi giorni fa. I Reds chiudono il 2020 al primo posto con 33 punti, segue il Manchester United a 30, ma gli uomini di Solskjaer hanno una partita in meno. Ilè quattordicesimo a quota 19. Foto:sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

