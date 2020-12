Premier, i club chiedono la sospensione del campionato, ma la Lega si oppone (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Momento complesso in Inghilterra, con il Covid-19 che sta correndo in maniera esponenziale in questi giorni. La settimana di Natale è stata tra le più contagiose da sempre, tra i club a farne le spese c’è stato il Manchester City, costretto a rinviare la gara con l’Everton di Ancelotti. Diciamo che un pò quanto accaduto in Italia, tra ottobre e novembre, sta accadendo ora nella Premier. Le aperture di stamani dei giornali britannici erano tutte uguali, ovvero, la richiesta dei club di fermarsi. Il Mirror scrive: “Tieni duro, calcio” Aumenta la preoccupazione in Premier per l’incremento di contagi tra i calciatori. Ci sarebbero stati dei meeting segreti tra i club per l’interruzione del campionato, ma l’input dei vertici è chiaro: lo spettacolo deve continuare. Così il Daily Star: ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Momento complesso in Inghilterra, con il Covid-19 che sta correndo in maniera esponenziale in questi giorni. La settimana di Natale è stata tra le più contagiose da sempre, tra ia farne le spese c’è stato il Manchester City, costretto a rinviare la gara con l’Everton di Ancelotti. Diciamo che un pò quanto accaduto in Italia, tra ottobre e novembre, sta accadendo ora nella. Le aperture di stamani dei giornali britannici erano tutte uguali, ovvero, la richiesta deidi fermarsi. Il Mirror scrive: “Tieni duro, calcio” Aumenta la preoccupazione inper l’incremento di contagi tra i calciatori. Ci sarebbero stati dei meeting segreti tra iper l’interruzione del, ma l’input dei vertici è chiaro: lo spettacolo deve continuare. Così il Daily Star: ...

MarcoBellinazzo : Nella vicenda di Everton- City la decisione è stata assunta dalla Premier su richiesta del City. In un primo moment… - forumJuventus : GdS: 'Khedira vola in Inghilterra. Il tedesco in viaggio: cerca un club in Premier. La Juve, probabilmente perderà… - Fprime86 : RT @forumJuventus: GdS: 'Khedira vola in Inghilterra. Il tedesco in viaggio: cerca un club in Premier. La Juve, probabilmente perderà prest… - marifcinter : @GiuxInter @pap1pap Quanto fatturano i club di Premier? Quanto prendono dai diritti tv? Non le proprietà, i club. S… - LorenzoPuliga : RT @forumJuventus: GdS: 'Khedira vola in Inghilterra. Il tedesco in viaggio: cerca un club in Premier. La Juve, probabilmente perderà prest… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier club Premier, i club chiedono la sospensione del campionato, ma la Lega si oppone alfredopedulla.com Ungheria: premier Orban, Weber (Ppe) si è unito al club elitista della sinistra

Il capogruppo del Partito popolare europeo (Ppe) Manfred Weber si è unito al club elitista della sinistra. Lo ha scritto il primo ...

Calciomercato Juventus, occhi su un difensore della Premier: ma il club spara alto

La Juventus, durante la prossima sessione di calciomercato dovrebbe iniziare a tessera la tela anche in vista della campagna acquisti estiva. Di nomi in questi ultimi giorni ne sono stati fatti ed ecc ...

Il capogruppo del Partito popolare europeo (Ppe) Manfred Weber si è unito al club elitista della sinistra. Lo ha scritto il primo ...La Juventus, durante la prossima sessione di calciomercato dovrebbe iniziare a tessera la tela anche in vista della campagna acquisti estiva. Di nomi in questi ultimi giorni ne sono stati fatti ed ecc ...