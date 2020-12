“Pray for Croatia” ma è Amatrice dopo il terremoto del 2016, e non fa ridere (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Pray for Croatia”, recita un’immagine che mostrerebbe una foto aerea scattata dopo il terremoto che ha colpito la Croazia il 29 dicembre, con scosse di magnitudo 6.4. La foto, oltre alla scritta, ospita l’emoji che piange quasi per dare un taglio più cringe al contenuto. I nostri lettori ci chiedono di verificare l’autenticità dell’immagine. Oltre a comparire su profili di utenti in buona fede l’immagine sta facendo il giro anche tra i profili fake e per questo i nostri lettori hanno iniziato a dubitare. Arrivare all’origine dello scatto è molto semplice: con lo strumento ricerca per immagini di Google è possibile trovare altri riscontri. Ci imbattiamo, a tal proposito, nelle numerose foto aeree scattate nelle ore immediatamente successive al disastroso terremoto che il 24 agosto ... Leggi su bufale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “for”, recita un’immagine che mostrerebbe una foto aerea scattatailche ha colpito la Croazia il 29 dicembre, con scosse di magnitudo 6.4. La foto, oltre alla scritta, ospita l’emoji che piange quasi per dare un taglio più cringe al contenuto. I nostri lettori ci chiedono di verificare l’autenticità dell’immagine. Oltre a comparire su profili di utenti in buona fede l’immagine sta facendo il giro anche tra i profili fake e per questo i nostri lettori hanno iniziato a dubitare. Arrivare all’origine dello scatto è molto semplice: con lo strumento ricerca per immagini di Google è possibile trovare altri riscontri. Ci imbattiamo, a tal proposito, nelle numerose foto aeree scattate nelle ore immediatamente successive al disastrosoche il 24 agosto ...

